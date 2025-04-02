Премьер-министр Индии поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан, сообщает в среду Trend.
"Ваше превосходительство.
По случаю священного праздника Рамазан передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания.
В благословенный месяц Рамазан 200 миллионов индийских мусульман, присоединившись к своим братьям и сестрам, держали пост и молились.
Рамазан – праздник миросозерцания, благодарности и единения.
Этот праздник воплощает ценности сострадания, щедрости и солидарности, которые объединяют нас как членов мирового сообщества.
По случаю этого знаменательного праздника мы желаем здоровья, счастья, мира и согласия всем народам мира. Да укрепятся дружеские отношения между нашими странами!
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.