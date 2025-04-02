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Эрсин Татар направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 2 апреля 2025 17:13 (UTC +04:00)
Эрсин Татар направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздников Новруз и Рамазан, сообщает в среду Trend.

"Ваше превосходительство Президент Ильхам Алиев.

Рады передать Вам и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.

Желаем, чтобы Всевышний Аллах ниспослал Вам крепкого здоровья, счастья, народу Азербайджана – дальнейшего прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в письме.

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