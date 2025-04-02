Король Бахрейна поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает Trend.

"Ваше превосходительство Президент Ильхам Алиев.

Рады передать Вам и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.

Желаем, чтобы Всевышний Аллах ниспослал Вам крепкого здоровья, счастья, народу Азербайджана – дальнейшего прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в письме.