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Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Азербайджаном и Сомали - Указ

Политика Материалы 2 апреля 2025 16:44 (UTC +04:00)
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Азербайджаном и Сомали - Указ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между министерством науки и образования Азербайджанской Республики и министерством образования, культуры и высшего образования Федеративной Республики Сомали", подписанное в Баку 12 февраля 2025 года.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления Соглашения в силу министерство науки и образования Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Федеративной Республики Сомали о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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