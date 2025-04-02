Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Азербайджаном и Сомали - Указ

БАКУ /Trend/ - Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между министерством науки и образования Азербайджанской Республики и министерством образования, культуры и высшего образования Федеративной Республики Сомали", подписанное в Баку 12 февраля 2025 года.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления Соглашения в силу министерство науки и образования Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Федеративной Республики Сомали о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.