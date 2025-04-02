Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

БАКУ /Trend/ - Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает в среду Trend.

"Ваше превосходительство.

Рады передать наши искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан.

Желаем Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному азербайджанскому народу - устойчивого развития и процветания.

Да ниспошлет Всевышний Аллах исламской умме благословения и процветания", - говорится в письме.