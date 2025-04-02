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Масуд Пезешкиан поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 2 апреля 2025 17:43 (UTC +04:00)
Масуд Пезешкиан поздравил Президента Ильхама Алиева

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает в среду Trend.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Искренне поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с великим праздником мусульман мира – Рамазан байрамы.

Рамазан – прекрасный праздник, отражающий укрепление социальных и религиозных связей среди мусульман всего мира, и показывающий, что горячие молитвы, вознесенные в благословенный месяц Рамазан, не остаются без ответа.

Надеюсь, что благодаря благословению этого полного милости праздника мы с каждым днем будем свидетелями становления еще большей солидарности между всеми мусульманскими народами, установления мира и стабильности в исламских странах, дальнейшего расширения отношений между нашими странами во всех сферах.

Молю Всевышнего ниспослать Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана - благополучия и счастливых дней", - говорится в письме.

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