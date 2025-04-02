387 граждан Азербайджана стали жертвами мин после Второй Карабахской войны - МИД (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 17:21)

БАКУ /Trend/ - 387 граждан Азербайджана стали жертвами мин после Второй Карабахской войны.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Мины, умышленно заложенные Арменией, продолжают угрожать безопасности и благополучию граждан Азербайджана. Сегодня в Агдаме ещё один мирный житель стал жертвой взрыва мины. За период после войны 2020 года в результате разрыва мин погибли или получили тяжелые ранения в общей сложности 387 азербайджанцев. Загрязнение минами является основным препятствием для мира, примирения и стабильности в регионе. Мы призываем международное сообщество оказать политическую и практическую поддержку в решении этой критической проблемы", - говорится в публикации ведомства.

Отметим, что на территории села Чямянли освобожденного от оккупации Агдамского района произошел минный инцидент. Житель Агдамского района Аббасов Нуреддин Фейзи оглу (1968 года рождения) получил ранение в ногу в результате взрыва противопехотной мины.

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