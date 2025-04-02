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Премьер-министр Исламского Эмирата Афганистан поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Политика Материалы 2 апреля 2025 19:01 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Исламского Эмирата Афганистан Аль-Хадж Мулла Мохаммад Хасан Ахунд направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

От имени Исламского Эмирата Афганистан и мусульманского народа страны передаю Вашему превосходительству и славному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Желаю народу Азербайджана всегда отмечать этот благословенный праздник в атмосфере добра, безопасности и благополучия.

Происходящие в последнее время процессы развития, направленные на укрепление и расширение двусторонних отношений между Афганистаном и Азербайджаном, заслуживают одобрения. Желаю дальнейшего углубления под руководством Вашего превосходительства политических, экономических и культурных связей между двумя дружественными и братскими странами.

Уверен, что расширение отношений между нашими странами в различных областях пойдет на пользу обеим сторонам, Исламский Эмират Афганистан приложит все возможные усилия в этом направлении", - говорится в письме.

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