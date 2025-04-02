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Президент Палестины направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 2 апреля 2025 19:13 (UTC +04:00)
Президент Палестины направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Махмуд Аббас/Facebook

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан.

Желаю, чтобы Всевышний даровал Вам здоровья, счастья и успехов, а также ниспослал благословения и счастья братскому народу Азербайджана и всем народам.

Поздравляю с праздником Рамазан!" - говорится в письме.

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