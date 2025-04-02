Генеральный секретарь ОПЕК поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам и Вашей семье искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.

Рамазан, являющийся символом духовного подъема и отмечаемый с чувствами радости, благодарности и щедрости, имеет важное значение с точки зрения укрепления связей между семьями, друзьями и более широкими общинами.

Желаю, чтобы Всевышний Аллах ниспослал Вам и Вашим близким здоровья, счастья, благополучия и мира.

От имени всего коллектива Секретариата ОПЕК еще раз поздравляю Вас с праздником Рамазан.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.