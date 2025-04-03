Каис Саид поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

БАКУ /Trend/ - Президент Руспублики Тунис Каис Саид направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан, сообщает в четверг Trend.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан. Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам крепкое здоровье и счастье, а братскому народу Азербайджана – процветание.

Пользуясь случаем, рад еще раз сообщить Вашему превосходительству о своей твердой решимости продолжать нашу совместную деятельность по укреплению братских отношений между нашими странами и расширению существующих связей сотрудничества на благо и в интересах наших народов.

Пусть Всевышний ниспошлет нам и всей исламской умме благословение и процветание!", - говорится в письме.