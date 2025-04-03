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Рамзан Кадыров поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 3 апреля 2025 15:53 (UTC +04:00)
Рамзан Кадыров поздравил Президента Ильхама Алиева
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!

Уважаемый господин Президент!

Примите мои сердечные и искренние поздравления с благословенным светлым праздником Ид-аль-Фитр!

Пусть праздник принесет в каждую мусульманскую семью радость, мир и счастье, наполнит сердца верующих стремлением укрепить единство и сплоченность в совершении добрых дел, сохранить все лучшее, что было приобретено в этом священном месяце.

Пусть Всевышний примет все наши молитвы, посты, благие деяния, укрепит братские узы между людьми.

Желаю мира, благополучия и бесконечной милости Всевышнего нашим странам, народам и всей умме в целом!", - говорится в письме.

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