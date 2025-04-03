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Валентина Антоненко поздравила Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 3 апреля 2025 17:01 (UTC +04:00)
Валентина Антоненко поздравила Президента Ильхама Алиева
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Директор Гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой города Ирпень Украины Валентина Антоненко направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает Trend.

"Многоуважаемый господин Президент!

Поздравляю Вас со священным Праздником Рамазан!

Пусть все молитвы будут услышаны и исполнены. Пусть в доме всегда живут спокойствие и умиротворение, а родные будут здоровы и счастливы! Процветания и мира Вашей стране, счастья Вашему народу, для которого Вы, как великий государственный руководитель и выдающийся политический деятель современности, отдаете все силы!

Многоуважаемый господин Президент, разрешите, пользуясь случаем, еще раз поблагодарить Вас за то добро, что Вы подарили нашему лицею, который носит имя Вашей выдающейся матери Зарифы Алиевой. До конца своих дней я буду молиться за Ваше здоровье, благополучие, за Вашу щедрую душу, доброе сердце и благие дела!", - говорится в письме.

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