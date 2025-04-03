Марат Кабаев поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

БАКУ /Trend/ - Президент действующей в России Международной ассамблеи исламского бизнеса Марат Кабаев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, передает Trend.
"Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Поздравляю Вас и Ваших близких со священным праздником Ураза байрам!
Да примет Всевышний Аллах от нас и от Вас все наши благодеяния, наши посты, намазы, садака, закяты и не лишит нас Своей милости.
Дай Аллах всем нам увидеть месяц Рамазан и в последующие годы во благе, здравии, мире и благополучии! И пусть наша жизнь и жизнь всех людей после Рамазана изменится только в лучшую сторону!
И да поможет Всевышний Аллах нашим братьям в Палестине и да установит Он там мир и спокойствие!
Желаю Вам и Вашим близким милости Всевышнего Аллаха, Его довольства и нескончаемые блага!
Амин!", - говорится в письме.