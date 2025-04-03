Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан, сообщает в четверг Trend.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас и весь народ Азербайджана со священным праздником Рамазан.

Азербайджанский народ отметил праздник Рамазан, как и другие праздники, с большим душевным подъемом.

Ваша последовательная политика и решимость проявляют себя во всех вопросах. Уверен, что благодаря успешной политике Вашего превосходительства, основанной на ценностях народа Азербайджана, наша страна еще больше укрепит свое достойное место на международной арене.

Желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов в Вашей деятельности", - говорится в письме.