Генеральный секретарь ОТГ поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, передает Trend.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас со священным праздником Рамазан и передаю Вам самые искренние пожелания.

Месяц Рамазан – благословенный месяц, который освещает сердца и помыслы людей, призывая их к единству, духовной чистоте и моральным ценностям.

Этот священный праздник, имеющий особое значение для всего исламского, в том числе тюркского мира, пропагандирует ценности единства, мира и братства, которые являются одними из основополагающих принципов Организации тюркских государств.

По случаю этого знаменательного праздника желаю Вашему превосходительству и дружественному, братскому народу Азербайджана крепкого здоровья, счастья и благополучия", - говорится в письме.