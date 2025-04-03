Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Венесуэлы в рамках международных организаций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с заместителем спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы и главой группы венесуэльско-азербайджанской дружбы и межпарламентских связей Америкой Валентиной Перес Давилой.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью, на встрече было отмечено наличие двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венесуэлой, а также, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами, подчеркнуты возможности для дальнейшего углубления взаимоотношений. Также говорилось о пользе взаимных визитов для обсуждения этих возможностей. Была отмечена исключительная роль взаимных визитов, в том числе высокого и высшего уровня, в развитии двусторонних отношений.

На встрече было констатировано эффективное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, выражено удовлетворение сотрудничеством и взаимной поддержкой в рамках ООН и Движения неприсоединения. Было отмечено, что все инициативы, выдвинутые правительством Азербайджана в период председательства нашей страны в Движении неприсоединения, были поддержаны Венесуэлой.

Заместитель спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы отметила, что ее страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном. В ходе беседы была отмечена положительная роль высших законодательных органов стран в расширении отношений между нашими странами, рассмотрены вопросы сотрудничества парламентов. В этом контексте была подчеркнута важность связей между группами дружбы, действующими в парламентах обеих стран, взаимных визитов и сотрудничества в международных парламентских организациях.

Сахиба Гафарова проинформировала об институциональном развитии Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и проделанной работе для реализации целей организации. Заместитель спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы высоко оценила деятельность Парламентской сети и заявила об активном участии ее страны в работе Сети.

На встрече также были выражены мнения о глобальных изменениях климата и больших последствиях вызванных ими проблем для развивающихся стран. Заместитель спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы поздравила Азербайджан с успешным проведением такого масштабного международного мероприятия, как COP29.

Председатель Милли Меджлиса также проинформировала о ситуации в регионе после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации и восстановления своего суверенитета. Она сообщила, что в результате армянской оккупации около 1 миллиона азербайджанцев долгие годы находились в статусе беженцев и вынужденных переселенцев, а сегодня они возвращаются в родные края.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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