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Председатель Суверенного переходного совета Судана направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Политика Материалы 3 апреля 2025 17:43 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает в четверг Trend.

"Ваше превосходительство.

Очень рад от своего имени и от имени народа Судана поздравить Вас с праздником Рамазан и передаю наилучшие пожелания. Молю Всевышнего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья и изобилия.

Желаю, чтобы этот праздник принес нашим братским странам и всем мусульманским народам процветание, мир, благополучие.

С праздником Рамазан!", - говорится в письме.

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