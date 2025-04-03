Председатель Суверенного переходного совета Судана направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

БАКУ /Trend/ - Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает в четверг Trend.

"Ваше превосходительство.

Очень рад от своего имени и от имени народа Судана поздравить Вас с праздником Рамазан и передаю наилучшие пожелания. Молю Всевышнего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья и изобилия.

Желаю, чтобы этот праздник принес нашим братским странам и всем мусульманским народам процветание, мир, благополучие.

С праздником Рамазан!", - говорится в письме.