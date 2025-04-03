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Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

Политика Материалы 3 апреля 2025 20:29 (UTC +04:00)
Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Фото: Пресс-служба прзидента Кыргызстана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От себя лично и от имени народа Кыргызстана сердечно поздравляю Вас с праздником Новруз.

С древних времен Новруз является символом единства и согласия, мира и процветания.

Уверен, что дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном будут и впредь укрепляться на благо наших народов и государств.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и счастья Вашей семье, а народу братского Азербайджана – мира и процветания", - говорится в письме.

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