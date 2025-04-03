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Президент Кыргызстана поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Политика Материалы 3 апреля 2025 20:32 (UTC +04:00)
Президент Кыргызстана поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджанской Республики со священным праздником Орозо айт.

Пусть Всевышний примет все добрые дела, которые мы совершали в священный месяц, и приумножит наше согласие и счастье в эти благословенные праздничные дни. Пусть этот праздник, который ведет человечество к состраданию и милосердию и олицетворяет высокие ценности, принесет благословение и счастье в каждый дом.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджанской Республики – мира и процветания", - говорится в письме.

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