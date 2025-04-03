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Первая леди Кыргызстана поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Новруз

Политика Материалы 3 апреля 2025 20:37 (UTC +04:00)
Первая леди Кыргызстана поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
Фото: Айгуль Жапарова/Facebook

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова поздравила Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиеву с праздником Новруз.

"Уважаемая госпожа Мехрибан Арифовна,

Сердечно поздравляю Вас с праздником Новруз, который знаменует обновление природы.

Праздник Новруз, изначально символизирующий единство, согласие и взаимопонимание, отмечается как начало нового года с чистыми помыслами и благородными мечтами.

Пусть праздник Новруз станет началом новых возможностей, наполненных яркими моментами и теплыми встречами.

Желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, а народу братской Азербайджанской Республики – благополучия и процветания", - говорится в письме.

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