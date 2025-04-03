В Баку продолжился суд над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 апреля продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или же насильственное удержание власти и др.

Как сообщает Trend, на заседании суда, состоявшемся в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые и их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного процесса прокуроры, защищающие государственное обвинение, задали вопросы обвиняемому Давиду Ишханяну.

Новость обновляется