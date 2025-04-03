Ирина Винер направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз

БАКУ /Trend/ - Герой Труда Российской Федерации, председатель комиссии Общественной палаты России по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Ирина Винер направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно поздравляю Вас с праздником Навруз!

Этот день символизирует пробуждение природы и укрепление связей между людьми в стремлении к миру, единству и прощению.

Этот светлый праздник, наполненный традициями и глубоким смыслом, напоминает нам о важности взаимопонимания, уважения и поддержки друг друга, что особенно актуально в современном мире. Навруз, как символ обновления, возрождения и начала нового жизненного цикла, имеет древние корни и является неотъемлемой частью культурного наследия.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо народа Азербайджанской Республики. Пусть Навруз принесет в Ваш дом радость, тепло и благополучие!" - говорится в письме.