Ирина Винер поздравила Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

БАКУ /Trend/ - Герой Труда Российской Федерации, председатель комиссии Общественной палаты России по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Ирина Винер направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Ураза-Байрам! Этот значимый для мусульман день знаменует окончание священного месяца Рамадан и является одним из самых почитаемых праздников в исламском мире. Он олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию.

Ураза-Байрам объединяет людей, способствуя взаимопониманию и сотрудничеству между различными этническими и конфессиональными группами. Важно помнить о значении этого праздника в укреплении межнационального единства и уважения к культурному многообразию, что Вы активно поддерживаете в своей государственной деятельности. Ваша работа по развитию Азербайджанской Республики, улучшению качества жизни граждан и укреплению стабильности вызывает глубокое уважение и восхищение. Вы являетесь примером лидерства и преданности своему народу, что, безусловно, способствует процветанию вашей страны.

В этот светлый праздник желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей высшей государственной деятельности. Пусть Ураза-Байрам принесет мир и согласие в Ваш дом!" - говорится в письме.