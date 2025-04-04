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Президент Ильхам Алиев: Сегодня энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности

Политика Материалы 4 апреля 2025 10:37 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Сегодня, как никогда ранее, энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности, безопасности стран. Сегодня можно также говорить о промышленной безопасности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Глава государства отметил: «Для развития промышленности нам нужны энергоресурсы, продукция нефтяной химии, удобрения. Азербайджан является производителем и экспортёром сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов, удобрений».

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