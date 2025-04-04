Президент Ильхам Алиев: Сегодня энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности

БАКУ/Trend/ - Сегодня, как никогда ранее, энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности, безопасности стран. Сегодня можно также говорить о промышленной безопасности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Глава государства отметил: «Для развития промышленности нам нужны энергоресурсы, продукция нефтяной химии, удобрения. Азербайджан является производителем и экспортёром сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов, удобрений».