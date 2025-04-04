Президент Ильхам Алиев: География наших поставок газа в Европу однозначно расширится

БАКУ/Trend/ - Сегодня Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран. Из них 10 являются европейскими странами, 8 - члены Европейского Союза.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

«География наших поставок газа в Европу однозначно расширится, потому что мы уже работаем над созданием газораспределительной сети в некоторых европейских странах. В некоторых из них она есть, в других – должна быть расширена. Азербайджан планирует это сделать. Таким образом, география наших поставок газа однозначно расширится».