Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Сенегала

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Сенегал Бассиру Диомайе Файе по случаю национального праздника Республики Сенегал – Дня независимости, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Сенегал – Дня независимости, передаю самые искренние пожелания.

Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Сенегалом. Сложившиеся между нашими странами дружественные отношения открыли благоприятные возможности для развития нашего сотрудничества по ряду направлений. Верю, что, используя имеющиеся возможности, совместными усилиями мы сможем добиться укрепления наших межгосударственных отношений и расширения нашего сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основах.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сенегала – постоянного мира и процветания",- говорится в письме.