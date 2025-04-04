Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 190-летия Сеида Азима Ширвани

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 190-летия Сеида Азима Ширвани.

Как сообщает в пятницу Trend, в распоряжении говорится:

"В 2025 году исполняется 190 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, великого поэта и просветителя Сеида Азима Ширвани.

На протяжении всего творческого пути Сеид Азим Ширвани не только с высоким мастерством продолжал многовековые традиции восточной поэзии, но и сыграл значительную роль в обогащении азербайджанской литературы новыми просветительскими идеями в условиях важных общественно-политических изменений. Поэт, воспевавший в своей блестящей лирике, состоящей из ценных поэтических образцов, душевную красоту, одновременно в своих реалистических сатирических произведениях резко выражал мнение по актуальным проблемам своего времени, в своих дидактических трудах уделял особое внимание пропаганде гуманистических идей. Сеид Азим Ширвани всегда находился в авангарде борьбы передовой интеллигенции за социально-культурный прогресс общества. Открытая им школа нового образца с обучением на родном языке в стремлении воплотить свои просветительские идеи во имя служения народу, оставила глубокий след в истории азербайджанского образования.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения празднования 190-летия выдающегося мастера пера Сеида Азима Ширвани, постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с Национальной Академией наук Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 190-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта Сеида Азима Ширвани.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения."