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Упразднены три научно-производственных объединения при миннауки и образования Азербайджана

Политика Материалы 4 апреля 2025 14:26 (UTC +04:00)
Упразднены три научно-производственных объединения при миннауки и образования Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Упразднены три научно-производственных объединения при министерстве науки и образования Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в распоряжении о дополнительных мерах по оптимизации деятельности научных учреждений, находящихся в подчинении министерства науки и образования Азербайджанской Республики, и увеличению их эффективности, подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, упразднены подчинявшиеся министерству научно-производственные объединения "Нафта", "Ашгар" и "Композит".

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