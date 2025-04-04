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В Азербайджане созданы два новых научных учреждения

Политика Материалы 4 апреля 2025 14:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане созданы два новых научных учреждения

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы два новых научных учреждения.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в распоряжении о дополнительных мерах по оптимизации деятельности научных учреждений, находящихся в подчинении министерства науки и образования Азербайджанской Республики, и увеличению их эффективности, подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно распоряжению, созданы два новых научных учреждения с современной инфраструктурой и научно-исследовательской и опытно-производственной базой в соответствии с международными стандартами.

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