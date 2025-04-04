Трамп с нетерпением ожидает подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией – Эрик Джейкобс

БАКУ/Trend/ - Президент США Дональд Трамп c нетерпением ожидает подписания и ратификации мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал старший советник Бюро энергетических ресурсов (ENR) Государственного департамента США Эрик Джейкобс на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии.

«Поздравляю вас с финализацией текста мирного договора с Арменией. Президент Трамп с нетерпением ждет его подписания и ратификации, поскольку стабильность и мир обеспечат экономическое развитие региона», - сказал он.

Джейкобс отметил, что прочный мир положит конец циклу региональных конфликтов и принесет безопасность и процветание Южному Кавказу.

«Мы высоко ценим этот смелый шаг на пути к миру и процветанию», — добавил он.