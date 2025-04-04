Давид Манукян признал в суде, что оружие на оккупированные территории Азербайджана привозилось из Армении

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде 4 апреля обвиняемый - служивший в армянских ВС в звании генерал-майора гражданин Армении Давид Манукян, отвечая на вопросы государственного обвинителя, признал, что оружие на оккупированные территории Азербайджана привозилось из Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, он также сказал, что из Армении на оккупированные территории для прохождения военной службы направлялись офицеры и другие военнослужащие.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Напомним, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.