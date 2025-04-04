Премьер-министр Иракского Курдистана поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

"Ваше превосходительство.

От имени правительства региона Иракский Курдистан передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан. Пусть этот благословенный праздник принесет постоянное счастье, процветание, благополучие Вашей стране и всем мусульманам мира!

Рамазан – это праздник размышлений, благодарности, духовного обновления, и такие ценности вдохновляют нас на взаимодействие в условиях единства, взаимопонимания.

Надеюсь, что наше тесное сотрудничество продолжится и дружеские отношения между двумя народами будут укрепляться", - говорится в письме.