Президент Национального альянса государственных сил Ирака направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Национального альянса государственных сил Ирака Аммар аль-Хаким направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Уважаемый господин Президент.

Рады передать Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан. Желаем, чтобы Всемогущий Аллах даровал Вам крепкое здоровье и постоянные успехи, Вашей стране и братскому народу Азербайджана – счастье, добро и изобилие.

Несомненно, перед исламским миром стоят многочисленные и большие проблемы. Однако мы считаем, что в каждой проблеме кроется и возможность для ее решения. Мы полны решимости работать плечом к плечу с нашими братьями с целью развития дружественных стран, устранения препятствий на пути экономических связей между ними и наведения мостов сотрудничества. Потому что, смотря вперед, мы стремимся к лучшему будущему, где каждый будет жить в условиях безопасности и благополучия", - говорится в письме.