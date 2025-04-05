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Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)

Политика Материалы 5 апреля 2025 14:12 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 5-го апреля спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова выступила с речью на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), проведенном в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) в Узбекистане.

Об этом в субботу сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

"Спикер Милли Меджлиса заявила, что это третье координационное заседание АПА, проводимое под председательством Азербайджана под эгидой ПАИ. По словам спикера, подобные мероприятия вносят значительный вклад в углубление сотрудничества и координации по важным международным вопросам, касающимся наших взаимных интересов.

Напомнив о проведении 15-го пленарного заседания АПА на тему "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии", состоявшегося 18-20 февраля 2025 года в Баку, Сахиба Гафарова отметила, что мероприятие, в котором приняли участие представители 27 государств и 7 международных организаций, предоставило ценную возможность для обмена мнениями по различным вопросам, представляющим общий интерес и связанным с развитием сотрудничества внутри организации, а также с региональными и международными процессами.

В своём выступлении спикер Милли Меджлиса также говорила о приоритетах, выдвинутых во время председательства Азербайджана. Эти приоритеты связаны с развитием институциональных возможностей АПА, расширением ее рядов и повышением эффективности существующих органов. Спикер отметила, что итоги 15-го заседания являются весьма обнадёживающими в этом контексте. Так, ряды организации расширились по итогам 15-го заседания, когда Консультативный совет Султаната Оман стал полноправным членом АПА, а Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь получил статус наблюдателя в Ассамблее.

На том же заседании было достигнуто соглашение о принятии решения по формированию бюджета АПА, а это имеет большое значение с точки зрения укрепления Ассамблеи и повышения её действенности.

По словам Сахибы Гафаровой, активизация работы Бюро АПА и проведение его заседаний на каждой встрече Постоянных комитетов помогает оперативно реагировать на потребности организации. В результате работы комитетов были приняты 29 резолюций, охватывающих политические, экономические, культурные, социальные, экологические и другие вопросы. Бакинская декларация отражает общую позицию участников по обсуждаемым вопросам.

Как отметила спикер, на 15-м заседании также интенсивно обсуждалась роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии. "Все мы согласились с тем, что исключительно важны соблюдение международных норм и принципов, а также наличие эффективной и инклюзивной многосекторной системы, поскольку именно этого требует борьба с вызовами, противоречиями и напряженностями, с которыми мы сталкиваемся сегодня. И в эпоху, когда платформы парламентского сотрудничества становятся всё более значимыми, Азиатская Парламентская Ассамблея выступает важной многосекторной структурой конструктивного диалога, сотрудничества и солидарности", - сказала она.

Подытоживая своё выступление, спикер заявила, что проведение Координационного заседания АПА в рамках Ассамблеи ПАИ позволит направить внимание парламентариев на вопросы, представляющие взаимный интерес, а также мобилизовать ресурсы для достижения общих целей, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

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Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
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