Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5-го апреля спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова выступила с речью на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), проведенном в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) в Узбекистане.

Об этом в субботу сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

"Спикер Милли Меджлиса заявила, что это третье координационное заседание АПА, проводимое под председательством Азербайджана под эгидой ПАИ. По словам спикера, подобные мероприятия вносят значительный вклад в углубление сотрудничества и координации по важным международным вопросам, касающимся наших взаимных интересов.

Напомнив о проведении 15-го пленарного заседания АПА на тему "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии", состоявшегося 18-20 февраля 2025 года в Баку, Сахиба Гафарова отметила, что мероприятие, в котором приняли участие представители 27 государств и 7 международных организаций, предоставило ценную возможность для обмена мнениями по различным вопросам, представляющим общий интерес и связанным с развитием сотрудничества внутри организации, а также с региональными и международными процессами.

В своём выступлении спикер Милли Меджлиса также говорила о приоритетах, выдвинутых во время председательства Азербайджана. Эти приоритеты связаны с развитием институциональных возможностей АПА, расширением ее рядов и повышением эффективности существующих органов. Спикер отметила, что итоги 15-го заседания являются весьма обнадёживающими в этом контексте. Так, ряды организации расширились по итогам 15-го заседания, когда Консультативный совет Султаната Оман стал полноправным членом АПА, а Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь получил статус наблюдателя в Ассамблее.

На том же заседании было достигнуто соглашение о принятии решения по формированию бюджета АПА, а это имеет большое значение с точки зрения укрепления Ассамблеи и повышения её действенности.

По словам Сахибы Гафаровой, активизация работы Бюро АПА и проведение его заседаний на каждой встрече Постоянных комитетов помогает оперативно реагировать на потребности организации. В результате работы комитетов были приняты 29 резолюций, охватывающих политические, экономические, культурные, социальные, экологические и другие вопросы. Бакинская декларация отражает общую позицию участников по обсуждаемым вопросам.

Как отметила спикер, на 15-м заседании также интенсивно обсуждалась роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии. "Все мы согласились с тем, что исключительно важны соблюдение международных норм и принципов, а также наличие эффективной и инклюзивной многосекторной системы, поскольку именно этого требует борьба с вызовами, противоречиями и напряженностями, с которыми мы сталкиваемся сегодня. И в эпоху, когда платформы парламентского сотрудничества становятся всё более значимыми, Азиатская Парламентская Ассамблея выступает важной многосекторной структурой конструктивного диалога, сотрудничества и солидарности", - сказала она.

Подытоживая своё выступление, спикер заявила, что проведение Координационного заседания АПА в рамках Ассамблеи ПАИ позволит направить внимание парламентариев на вопросы, представляющие взаимный интерес, а также мобилизовать ресурсы для достижения общих целей, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

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