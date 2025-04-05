Спикер Милли Меджлиса Азербайджана обсудила международное сотрудничество с председателем ICAPP

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 5-го апреля встретилась с председателем Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чой Ый-Ёном.

Об этом в субботу сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

"Как отмечалось на встрече, ICAPP выступает в качестве важной площадки для поощрения мира, безопасности и сотрудничества в Азиатском регионе.

Было подчёркнуто, что подобные встречи представляют собой возможность для обсуждения вопросов многостороннего сотрудничества. Кроме того, собеседники коснулись необходимости взаимодействия в рамках международных организаций.

Сахиба Гафарова обстоятельно проинформировала собеседника о Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Спикер также довела до внимания председателя Постоянного комитета шаги, предпринятые Азербайджаном с момента проведения учредительной конференции организации с целью институционального развития Сети. Было подчёркнуто, что Парламентская сеть в настоящее время превращается в важную платформу с точки зрения международного сотрудничества.

Также в ходе беседы с удовлетворением было отмечено сотрудничество между Парламентской сетью и ICAPP, и сказано, что между сторонами подписан Меморандум о взаимопонимании. В настоящее время ICAPP представлен в Парламентской сети Движения неприсоединения в качестве наблюдателя.

Чон Ый-Ён отметил развитие Парламентской сети под руководством Азербайджана. Он с удовлетворением вспомнил свои визиты в нашу страну и поделился приятными впечатлениями об Азербайджане и столице Баку.

Было упомянуто то, что правящая партия Азербайджана «Ени Азербайджан» активно представлена в ICAPP. Сахиба Гафарова подчеркнула большое значение, придаваемое ПЕА своей деятельности в рамках ICAPP, и неизменную поддержку ею этой организации. Представители ICAPP наблюдали за выборами, проведёнными в нашей стране.

Собеседники также обменялись мнениями о других вопросах, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса..

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