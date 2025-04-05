Закир Гасанов дал поручение о готовности подразделений армии Азербайджана оперативно реагировать на любые провокации

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи о готовности подразделений Азербайджанской Армии оперативно реагировать на любые провокации и подчеркнул важность повышения бдительности при организации боевого дежурства.

Как сообщает в субботу Trend, об этом было сказано на служебном совещании под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, прошедшем 5 апреля.

Министр обороны напомнил слова Верховного Главнокомандующего о том, что историческая победа открыла путь к мирным переговорам, и отметил высокую оценку им профессионализма, проявленного Азербайджанской Армией, особенно в ходе 44-дневной Отечественной войны и в последующих боевых операциях, что поставило перед Азербайджанской Армией более ответственные задачи.

На совещании были широко обсуждены сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, в том числе регулярные обстрелы наших подразделений противником в последние дни и попытки осуществления разведывательных полетов над позициями Азербайджанской Армии при помощи беспилотных летательных аппаратов.

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