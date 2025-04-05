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Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 5 апреля 2025 16:29 (UTC +04:00)
Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 5 апреля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.

Была затронута важность ускорения реализации проектов в экономической, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Президенты обменялись мнениями о будущих встречах на высоком уровне.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.

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