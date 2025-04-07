Срок председательства Сахибы Гафаровой в Парламентской сети Движения неприсоединения продлен на три года

БАКУ /Trend/ - На четвёртой конференции Парламентской Сети Движения неприсоединения в столице Узбекистана Ташкенте принято решение о продлении полномочий председательства в Сети спикера Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой на трёхлетний срок, а также о продлении сроков полномочий заместителей председателя организации.

Как сообщает в понедельник Trend, при обсуждении проекта решения парламенты государств-участников оказали большую поддержку вопросу продления сроков председателя и заместителей председателя структуры.

На конференции также была принята Ташкентская декларация, которая отражает единую позицию парламентов Сети и содержит ряд важных положений. В декларации, наряду с другими вопросами, подчёркивается необходимость дальнейшего развития институциональной структуры Парламентской Сети, включая обеспечение деятельности Бюро и Постоянных комитетов, а также продолжения обсуждений по созданию штаб-квартиры Сети.

В документе, кроме того, выражена поддержка Бакинскому климатическому пакту и важным итогам COP29, а также праву на мирное, безопасное и достойное возвращение в свои дома насильственно перемещённых лиц из государств-участников Движения неприсоединения, включая представителей Общины Западного Азербайджана.

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