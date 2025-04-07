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Позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу с различных направлений

Политика Материалы 7 апреля 2025 11:54 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу с различных направлений
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ/Trend/ - С вечера 6 апреля до 04:30 7 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Горисского района, района Гаракильсе, Басаркечярского, Кешишкендского, Товузгалинского и Чямбярякского районов, с перерывами подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - сказали в ведомстве.

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