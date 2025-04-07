Позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу с различных направлений

БАКУ/Trend/ - С вечера 6 апреля до 04:30 7 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Горисского района, района Гаракильсе, Басаркечярского, Кешишкендского, Товузгалинского и Чямбярякского районов, с перерывами подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - сказали в ведомстве.