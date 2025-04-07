Обвиняемый Давид Бабаян признал, что был против интеграции армян в азербайджанское общество

БАКУ /Trend/ - 7 апреля в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Давид Бабаян, отвечая на вопрос государственного обвинителя, признал, что был против интеграции в азербайджанское общество армянских жителей на оккупированных территориях, сообщает Trend.

По его словам, "интеграция была невозможна".

Бабаян добавил, что против интеграции выступали и другие обвиняемые - Араик Арутюнян, Рубен Варданян, а также другие "должностные лица" сепаратистского режима.

"Никто из них не видел перспектив такой интеграции", - сказал он.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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