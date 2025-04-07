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Нечирван Барзани поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 7 апреля 2025 19:51 (UTC +04:00)
Нечирван Барзани поздравил Президента Ильхама Алиева
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашей стране и народу – мира, процветания и благоденствия.

Благодаря нашим общим ценностям, прочным историческим связям я с нетерпением жду дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между нашими народами в духе взаимного уважения, общих интересов.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

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