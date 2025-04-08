Община Западного Азербайджана призвала верховного комиссара Совета Европы не становиться заложником политики двойных стандартов

БАКУ /Trend/ - Ответы верховного комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти на вопросы армянских депутатов в структуре под названием "Парламентская ассамблея Совета Европы" показывают, что он совершенно не осведомлен о ситуации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Неприемлемо, что верховный комиссар затронул вопрос возвращения армян в Азербайджан, но не упоминает о возвращении западных азербайджанцев в Армению, на свою исконную землю. Призываем верховного комиссара не становиться заложником глубоко укоренившихся в ряде западных институтов двойных стандартов в отношении прав человека.

Кроме того, верховный комиссар должен избегать поощряющих безнаказанность заявлений в связи с судебным процессом, который в настоящее время проходит в Баку, а вместо этого призвать власти Армении привлечь к ответственности военных преступников на своей территории, в том числе виновников Агдабанской трагедии, произошедшей 33 года назад, потребовать объяснений от первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который кичливо заявил о том, что «изгнав азербайджанцев, мы достигли 600-летней исторической цели», провести мониторинг плачевного состояния религиозно-культурного наследия азербайджанского народа в Армении и расследовать случаи расжигания этнической ненависти против азербайджанцев, которые приобрели в этой стране масштабы эпидемии, особенно в средствах массовой информации и общественном дискурсе",- отмечается в заявлении Общины.

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