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Иран заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах - Фарзане Садег

Политика Материалы 8 апреля 2025 13:56 (UTC +04:00)
Иран заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах - Фарзане Садег

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Иран заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказала министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседатель Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег во время встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 8 апреля в Баку.

Фарзане Садег еще раз подчеркнула, что наши народы связывают исторические, культурные, религиозные и родственные узы.

Гостья отметила, что проведение заседания Межправительственной совместной комиссии в преддверии запланированного визита Президента Ирана в Азербайджан крайне важно с точки зрения обсуждения важных вопросов повестки дня.

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