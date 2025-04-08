Работы по восстановлению в Карабахе производят большое впечатление - президент Итальянской Федерации по правам человека

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Работы по восстановлению в Карабахе производят большое впечатление.

Об этом Trend сказал президент Итальянской Федерации по правам человека Антонио Станго в ходе 7-го Политического форума Университета АДА в городе Ханкенди.

Станго отметил, что уже много лет внимательно следит за событиями в Карабахе и проявляет постоянный интерес к развитию ситуации.

"Для меня важно лично приезжать и видеть, как меняется обстановка",-— сказал он. По его мнению, необходимо продолжать двигаться в направлении стабилизации и мира, что является главным приоритетом для всего региона.

Он также подчеркнул актуальность темы конференции, посвящённой вопросам нового мирового порядка. Однако, по его словам, говорить о достигнутой стабильности пока рано. Аналитик выразил надежду, что участие в подобных форумах поможет выработать новые идеи и подходы для установления мира в регионе.

"Я с нетерпением ждал возможности принять участие в мероприятиях форума. Ранее я бывал в других частях Карабаха, но в Ханкенди нахожусь впервые. Очень интересно увидеть, как развивается ситуация здесь", - отметил президент Итальянской Федерации по правам человека.

Говоря о перспективах региона, Станго отметил, что в Карабахе уже ведется значительная работа. Он подчеркнул важность завершения инфраструктурных проектов и планов по возвращению людей на эти территории с предоставлением им рабочих мест и перспектив для жизни. "Это огромная работа, которая требует усилий не только местных властей, но и международного сотрудничества. Я знаю, что в этом участвуют и итальянские компании, что является важным шагом в восстановлении региона", - добавил он.