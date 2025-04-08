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В азербайджанской армии проведены тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)

Политика Материалы 8 апреля 2025 19:27 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии проведены тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в азербайджанской армии состоялись тактические учения, проводившиеся с применением новой оперативной концепции, с учетом современных боевых методов, и адаптированные к условиям реального боя.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава понаблюдали за ходом учений с боевой стрельбой.

Министру обороны было доложено о том, что задействованными в учениях беспилотными летательными аппаратами различного назначения ведется разведка местности, оперативно передаются в центр боевого управления данные о дислокации целей условного противника и передвижении бронетехники.

Согласно сценарию учений, до наступления артиллерийскими подразделениями и средствами авиации были нанесены удары по сосредоточенным резервам и живой силе условного противника, обеспечено открытие проходов через минные поля.

В ходе учений были выполнены действия по эвакуации личного состава на вертолетах, заманиванию в засаду и обезвреживанию колонны условного противника, а также захвату опорных пунктов.

Отметим, что цель тактических учений состояла в совершенствовании навыков принятия командирами оперативных решений в соответствии с новой оперативной концепцией, разработанной с учетом современных методов ведения боя, а также умений управления подразделениями во взаимодействии, улучшении их теоретических и практических навыков.

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