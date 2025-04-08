В Баку обсудили совместные азербайджано - иранские проекты (ОБНОВЛЕНО) (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 8 апреля заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседатель Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев встретился с находящейся с визитом в нашей стране министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем комиссии с иранской стороны Фарзане Садег.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, на встрече, состоявшейся в расширенном составе с участием делегаций, подчеркивалось, что контакты президентов Азербайджана и Ирана имеют большое значение с точки зрения определения двусторонней повестки дня, а также развития межгосударственных отношений в различных направлениях. Отмечалось, что контакты и конструктивный диалог между президентами в последнее время обусловили интенсивные двусторонние визиты на различных уровнях между Азербайджаном и Ираном, что является проявлением динамичного развития отношений.

Коснувшись значения визита Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в нашу страну по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, была выражена уверенность в том, что этот визит откроет новую страницу в развитии двусторонних отношений стран, исторически основанных на дружбе и добрососедстве. Было также отмечено, что сегодня азербайджано-иранские отношения демонстрируют позитивную динамику в различных сферах. Имеются большие перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества по многим направлениям, особенно в торговле, инвестициях, транспорте, нефтегазовой сфере, энергетике, сельском хозяйстве, гуманитарной и других сферах.

Было выражено удовлетворение развитием торгово-экономического сотрудничества, отмечено, что объем взаимного товарооборота в прошлом году увеличился на более чем 32 процента. Отмечалось, что на правительственном уровне предпринимаются совместные усилия по максимальному использованию имеющегося потенциала для дальнейшего укрепления торговых отношений в соответствии с поручениями президентов. Также подчеркнуто развитие сотрудничества в сфере инвестиций, отмечено, что коммерческие структуры с участием иранских инвестиций, действующие в Азербайджане, охватывают сферы промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли и услуг. Транспортный сектор оценивается как одно из основных направлений двустороннего сотрудничества. В 2024 году объем двусторонних грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном увеличится на 20 процентов, а транзитных перевозок - на более чем 23 процента.

Отмечалось, что достигнутые на уровне президентов договоренности в сфере транспорта являются дорожной картой для обоих правительств, выражено удовлетворение реализацией ряда взаимовыгодных проектов в этом контексте, а также продолжением эффективного сотрудничества по другим важным проектам. Было также подчеркнуто, что данные проекты призваны расширить транспортные связи между двумя странами, повысить транспортно-логистические возможности региона. Среди них особо отмечено развитие транспортного коридора «Север-Юг», в том числе продолжающиеся работы по строительству Астаринского грузового терминала и нового автомобильно-пешеходного моста через реку Астарачай. Подчеркнута важность развития коридора Восток-Запад, включая создание автомобильной и железнодорожной линии Агбенд-Келале, которая обеспечит кратчайшее сообщение с Нахчываном через территорию Ирана, а также строительство автомобильных мостов Сияхруд-Ордубад, строительство соответствующей погранично-таможенной инфраструктуры.

В то же время была выражена уверенность в том, что будущий ввод в эксплуатацию автомобильной трассы Агбенд-Джебраил-Агдам-Евлах-Грузия, а также трассы Агбенд-Лачин-Кяльбаджар-Гянджа-Грузия откроет новые возможности в плане грузо- и пассажироперевозок в регионе. Подчеркивалось, что эти маршруты станут одними из самых удобных маршрутов, соединяющих залив с Черным морем.

Отмечено, что сотрудничество в сфере энергетики также сопровождается успешными проектами и является образцовым. Была затронута важность азербайджано-иранского сотрудничества по проектам гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы», гидроэлектростанций на реке Араз, а также Ордубадской и Маразадской гидроэлектростанций. Было также подчеркнуто, что эти инфраструктурные проекты, имеющие большое значение для обеих стран, служат развитию и прогрессу в регионе. Отмечалось, что продолжается совместная деятельность по сотрудничеству в области электроэнергетики. Между Азербайджаном и Ираном имеется соединение линий электропередачи общей пропускной способностью 860 МВт в 5 точках, что играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого сотрудничества.

Кроме того, была выражена уверенность в том, что строительство линии электропередачи, которая соединит Восточно-Зангезурский экономический район с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана, не только послужит обеспечению энергетической безопасности, но и внесет большой вклад в укрепление сотрудничества в сфере электроэнергетики между нашими странами.

Была также подчеркнута важность успешно реализованных проектов в нефтегазовой сфере и с удовлетворением отмечено, что в этой сфере существуют новые возможности для сотрудничества.

В рамках визита сопредседатели рассмотрят ход реализации ряда двусторонних проектов, а также деятельность ряда инфраструктурных объектов.

Стороны подчеркнули наличие хороших возможностей для расширения азербайджано-иранских отношений в различных сферах и договорились продолжить совместные усилия по реализации имеющегося потенциала.

В конце встречи состоялся обмен оригиналами Меморандума о взаимопонимании, подписанного на азербайджанском и персидском языках по итогам 16-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной областях между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, состоявшегося в Тегеране 22 января текущего года.

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