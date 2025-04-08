Вступление Азербайджана в D-8 открывает новые горизонты сотрудничества со странами-участницами, включая Пакистан - министр

БАКУ /Trend/ - Вступление Азербайджана в Организацию экономического сотрудничества D-8, членом которой также является Пакистан, дало импульс расширению экономических связей в рамках этой международной платформы.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев на мероприятии, посвященном Национальному дню Пакистана в Баку.

"Это открывает перед Азербайджаном новые горизонты в сфере торговли, инвестиций и экономического взаимодействия со странами-участницами организации", - сказал он.

Министр подчеркнул, что особое внимание уделяется также развитию межпарламентских связей между дружественными и братскими странами. В Милли Меджлисе Азербайджана действует рабочая группа по межпарламентским связям с Пакистаном, а в Национальной ассамблее Исламской Республики Пакистан - группа дружбы Пакистан-Азербайджан.

"Отношения между Азербайджаном и Пакистаном успешно развиваются не только в политике, но также в сферах экономики, обороны, торговли и других направлениях. Правительства двух стран прилагают серьезные усилия для расширения сотрудничества, в том числе через проведение встреч, экономических форумов, конференций и заседаний межправительственных комиссий", - сказал он.

Вугар Мустафаев отметил, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном выходят за рамки стратегического партнерства двух государств и представляют собой пример дружбы, основанной на братстве и взаимном доверии.