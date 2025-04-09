БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку пройдет 7-й Политический форум АДА, при совместной организации Университета АДА и Центра анализа международных отношений.

Как сообщает в среду Trend, на форуме выступит Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Форум будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах, а также через официальные аккаунты главы государства в социальных сетях:

https://www.facebook.com/share/v/1Xw548hNuD/

https://x.com/presidentaz/status/1909834452617867586

https://youtube.com/live/_hiILgSEBv0?feature=share.

Отметим, что в Форуме примут участие более 80 международных экспертов, представителей мозговых центров из 44 стран.