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Президент Ильхам Алиев: Визиты в Азербайджан экспертов из различных стран позволяют лучше узнать нашу страну

Политика Материалы 9 апреля 2025 09:48 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Визиты в Азербайджан экспертов из различных стран позволяют лучше узнать нашу страну
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Такие мероприятия проводились несколько раз. Большая группа международных экспертов из разных стран посещает Азербайджан для решения важных вопросов глобальной повестки дня. Все эти визиты помогают лучше узнать Азербайджан, почувствовать пульс страны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Регулярные визиты международных экспертов на освобожденные территории после освобождения исторических территорий Азербайджана, конечно же, дают больше информации об истории нашей страны, об истории конфликта, о сегодняшних реалиях Азербайджана», - отметил глава государства.

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